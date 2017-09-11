Выборы в Бундестаг 2017: СДПГ, ХДС и ХСС не могут повысить рейтинг

11.09.2017 09:57   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

За две недели до выборов в Бундестаг СДПГ остановился. В воскресном тренде издания «Bild am Sonntag» СДПГ набирает 24 процента, как и на предыдущей неделе. ХДС / ХСС, наоборот, потеряли один процент и получили 37 процентов. Рейтинг AfD улучшился на один процент до 9 процентов. Без изменений по сравнению с предыдущей неделей остался рейтинг Левой – 9 процентов, а также Зеленых и СвДП – по 8 процентов.

Все остальные партии набирают ещё 5 процентов. Поддержка избирателями кандидата от СДПГ Мартина Шульца в прямом избирательном опросе повысилась. Сейчас она составляет 27 процентов, а на предыдущей неделе было 25. Федеральный канцлер Ангела Меркель, однако, потеряла два процента – с 50 до 48 процентов.

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