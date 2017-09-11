Автономное вождение: жители Германии предпочитают водить сами

11.09.2017 09:56 · 0 комментариев

Автомобиль будущего должен уметь ездить сам по себе – за рулем никто не будет сидеть. Однако, как показывает недавнее исследование, люди в Германии не особенно в восторге от этой идеи.

Большинство жителей Германии хотят в будущем сами управлять своим автомобилем, а не выпускать полностью автомобиль из-под контроля. Почти каждый третий (30%), как показало исследование, проведенное консалтинговой фирмой Ernst & Young (EY), не может себе представить, как управлять автономным транспортным средством.

Ещё 21% считает маловероятным, чтобы они оказались в такой машине, а 5% не уверены в этом. Только каждый четвёртый (26%) будет готов доверить себя автономному транспортному средству, ещё 18% говорят: возможно. Младшие по возрасту люди и мужчины более открыты для автономного вождения, чем взрослые и женщины.

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