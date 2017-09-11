Меркель готова быть посредником в северокорейском кризисе

11.09.2017 09:54 · 0 комментариев

Федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) готова к непосредственному участию в дипломатической инициативе по прекращению северокорейской ядерной и ракетной программы. «Если наше участие в переговорах будет желательным, я сразу же скажу «Да», – заявила канцлер в интервью «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung».

Она обратила внимание на переговоры по иранской атомной программе, в которой Германия участвовала вместе с пятью государствами, имеющими право вето в Совете Безопасности ООН. Меркель сказала: «Я могу представить себе такой формат и для урегулирования северокорейского конфликта. Европа, и особенно Германия, должна быть готова сыграть активную роль».

Канцлер обозначила свою позицию перед голосованием в Совете Безопасности ООН в том, как сообщество государств должно отреагировать на самое сильное испытание ядерного оружия в Северной Корее в прошлое воскресенье, 03.09.2017. Согласно сообщению, в течение недели Меркель уже говорила по телефону с президентами Франции, США, Китая и Южной Кореи, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe). Она призывает усилить давление на режим в Пхеньяне с помощью дальнейших санкций с тем, чтобы повысить его готовность искать мирное решение путем переговоров.

Меркель, политика, ракеты, Северная Корея