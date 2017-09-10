Турция призвала граждан не посещать Германию

10.09.2017 10:25   ·   0 комментариев

© seqoya - Fotolia.com

© seqoya — Fotolia.com

предостерегла своих граждан от посещения Германии из-за «антитурецких настроений» на территории ФРГ. Соответствующее заявление опубликовал МИД Турции, пишет korrespondent.net.

«Политические кампании в Германии основаны на антитурецких настроениях и мешают членству нашей страны в ЕС. Политическая атмосфера… была под эффектом крайне правых и некоторое время даже с расистской риторикой», – говорится в заявлении.

МИД призвал граждан Турции, живущих или планирующих поехать в Германию, быть осторожными и действовать осторожно в случаях возможных инцидентов, проявлений ксенофобии и расизма.

Ранее выпустила похожее заявление перед апрельским референдумом в Турции с предупреждением для немецких граждан.

Напомним, отношения двух стран ухудшились после попытки военного переворота в июле 2016 года в Турции. Анкара задержала сотни граждан по обвинению в участии в путче. В ЕС, в том числе в Германии, осудили такие действия.

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