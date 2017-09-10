Спор между мужчинами на Александерплац закончился поножовщиной: шесть раненых

10.09.2017 10:21 · 0 комментариев

На Александерплац в Берлине произошёл еще один насильственный конфликт. Шесть человек получили ранения, включая 13-летнего мальчика, который, вероятно, не участвовал в драке. 18-летнего парня пришлось срочно прооперировать из-за ножевой раны на спине. Однако в субботу, 09.09.2017, опасности для его жизни уже не было.

По данным полиции, около 00 часов 30 минут произошла драка между двумя группами – из 10 и 20 человек. Причины конфликта неизвестны. Полицейские арестовали восемь подозреваемых. У двух человек – 23-летнего и 15-летнего были найдены ножи.

На Александерплац регулярно происходят драки, нападения и кражи. В прошлом году полиция зарегистрировала там 7 820 уголовных преступлений, большинство из которых – карманные и магазинные кражи. В этом году цифры несколько снизились. До декабря на площади будет находиться полицейский участок. В четверг, 14.09.2017, состоится символическая церемония закладки фундамента. Берлинская полиция и федеральная полиция будут нести в участке круглосуточную службу.

Александерплац, драка, поножовщина