Адвокат подал иск против Меркель из-за дешёвых предвыборных полётов

10.09.2017 10:19 · 0 комментариев

Согласно информации издания SPIEGEL, адвокат из Берлина подал судебный иск на канцлера Ангелу Меркель. Он обвиняет председателя ХДС в неверности в ущерб Федеративной Республике, поскольку её партия возмещает за полёты во время предвыборной кампании только часть расходов, понесенных Бундесвером и полицией. Меркель, а также министр обороны и федеральный министр внутренних дел якобы очень хорошо знают, какие издержки понесены из-за полётов и «что они не покрываются платежами ХДС».

Меркель платит за себя и своих сотрудников в предвыборной кампании только стоимость билета бизнес-класса Lufthansa в размере около 500 евро за рейс, когда она использует вертолёты или самолёты Бундесвера для участия в предвыборных и партийных мероприятиях. Однако, согласно конфиденциальному списку авиакомпании, фактическая стоимость часа авиаперевозок составляет около 18 000 евро для вертолетов «Cougar» и более 30 000 евро для самолета типа «Global 5000″.

ХДС отказывается предоставить информацию о полётах Меркель и просто заявляет, что она соблюдает действующие правила. Канцлер тоже утверждает, что придерживается правил, которые уже использовали ее предшественники. Кроме того, она в качестве канцлера «должна всегда быть на посту» и иметь возможность быстро вернуться в Берлин в чрезвычайных ситуациях. После того, как был получен иск, прокуратура Берлина сейчас исследует вопрос о начале расследования.

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