Смертельный дрожжевой грибок быстро распространяется в Германии: всё больше заболевших

10.09.2017 10:17 · 0 комментариев

В Соединенных Штатах, Великобритании и Индии за последние месяцы были зарегистрированы многочисленные заболевания опасным дрожжевым грибком. Эксперты ожидают также увеличения числа случаев заболевания в Германии. В 2015 году был зарегистрирован один случай, а в этом году Национальный справочный центр по инвазивным грибковым инфекциям (das Nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen) в Йене (Jena) зарегистрировал уже три случая.

Дрожжевой грибок, Candida auris, поселяется в ушах и дыхательных путях, но также может вызвать серьезные инфекции в крови или ранах. Для людей с ослабленной иммунной системой, диабетиков или недоношенных младенцев грибок является смертельной опасностью – они часто страдают от множественной недостаточности после заражения. Для здорового человека грибок не представляет угрозы.

Многие диагностические лаборатории ещё недостаточно подготовлены к дрожжевому грибку, который известен только в течение нескольких лет. Медицинский персонал также ещё недостаточно хорошо знаком с этим патогеном. Медики из университета Вюрцбурга (Universität Würzburg) объяснили, что нынешние стандартные методы для обнаружения грибковых инфекций не распознают этот дрожжевой грибок. В лучшем случае тесты показывают, что что-то не в порядке.

Candida auris, дрожжевой грибок, заболевание, медицина