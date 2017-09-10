Возле Бонна археологи обнаружили следы 2000-летнего убийства

10.09.2017 10:15 · 0 комментариев

Во время раскопок в Ремагене (Remagen) возле Бонна археологи, возможно, напали на след 2000-летнего убийства. Как сказал руководитель археологического отдела города Кобленц (Koblenz) Петер Генрих (Peter Henrich), в древнеримской мусорной яме были обнаружены кости верхней и нижней конечностей человека, а также кости стопы. Остальная часть скелета отсутствует. Поскольку римляне всегда хоронили умерших в могилах за пределами своих поселений, возникло подозрение относительно преступления.

Но, возможно, произошёл также несчастный случай. По словам Генриха, это может быть уточнено в ходе дальнейших исследований. Римские убийства были также найдены в Пфальце и в Баден-Вюртемберге.

Во время вынужденных раскопок на территории, где будут построены новые дома и магазины, археологи обнаружили, по словам Генриха, «очень хорошо сохранившуюся часть римской бани с подогревом пола», а также керамику с юга Франции. При раскопках гражданского поселения рядом с римским фортом Ремагена были найдены также монеты. Находки датируются с первого по четвертый век нашей эры.

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