Де Мезьер хочет сократить выплаты для лиц, ищущих убежища

10.09.2017 10:12 · 0 комментариев

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) (ХДС) хочет скорректировать выплаты для лиц, ищущих убежища, в Европе. Эти выплаты в Германии являются «достаточно высокими по сравнению с ЕС», – сказал министр изданию «Rheinische Post». Однако де Мезьер признал, что стоимость жизни в Германии выше, чем в других странах ЕС, например, в Румынии.

Министр внутренних дел также призвал к унификации процедуры предоставления убежища в масштабах всего ЕС и единообразной правовой защите. Де Мезьер пожаловался, что в Германии большое число лиц, ищущих убежище и получивших отказ, могут подать иск против этого решения: «У нас соискатели убежища, получившие отказ, могут отложить свою депортацию посредством различных юридических действий, намного дольше, чем в других местах». Здесь также необходима унификация в пределах ЕС.

В среду, 06.09.2017, де Мейзер угрожал странам Восточной Европы процедурой в связи с нарушением договора ЕС, если они не будут принимать беженцев. В 2015 году в разгар кризиса беженцев государства-члены ЕС договорились о принципе распределения, согласно которому каждое государство должно принять определенное число мигрантов. В общей сложности 120 000 человек должны быть разделены над государствами-членами ЕС в течение двух лет, чтобы разгрузить Грецию и Италию. Венгрия и Словакия не захотели это принять, их иск поддержала Польша.

беженцы, выплаты, пособия, Томас де Мезьер