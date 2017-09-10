У 15 процентов маленьких детей кариес

10.09.2017 10:10 · 0 комментариев

Около 15 процентов детей в возрасте до трёх лет страдают от кариеса, как сказал в Берлине вице-президент Федеральной палаты стоматологов (Bundeszahnärztekammer (BZÄK)) Дитмар Остеррайх (Dietmar Oesterreich). В особенности это касается семей в социально трудных жизненных условиях.

Стоматологи предупреждают, что важность молочных зубов для здорового развития ребенка по-прежнему недооценивается. От здоровых молочных зубов, среди прочего, в решающей степени зависит, будет ли ребенок набирать вес по возрасту, научится ли он правильно говорить или будет изгоем из-за своей внешности.

Хорошей новостью является то, что количество детей, страдающих кариесом, уменьшилось.

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