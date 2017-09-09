Ассоциация учителей критикует решение Швезиг о частной школе для сына

09.09.2017 10:13   ·   0 комментариев

Manuela Schwesig. Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

. Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, отправила своего сына в частную школу. Неудивительно, что это решение вызывает критику.

Своим решением социал-демократ вызвала гнев ассоциации учителей. «Правительство, по-видимому, мало доверяет государственным школам в Мекленбурге-Передней Померании», сказал председатель ассоциации Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) изданию «Neue Osnabrücker Zeitung».

Вероятно, все не так уж и плохо: пресс-секретарь Швезиг заявил, что когда принималось решение, определяющим фактором была близость школы.

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