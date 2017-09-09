В Мюнхене открыт мемориал на месте теракта во время Олимпиады 1972 года

09.09.2017 10:11 · 0 комментариев

В Мюнхене открыт мемориал, посвященный жертвам покушения на участников Олимпиады 45 лет назад. Оставшиеся в живых критикуют тот факт, что им пришлось бороться за это так долго. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что этого места не хватало слишком долго.

Реувен Ривлин (Reuven Rivlin) не скрывал свой гнев по отношению к «проклятым террористам». Президент Израиля дрожащим голосом говорил о «Кровавых Олимпийских играх» в Мюнхене в 1972 году с терактом, во время которого были убиты одиннадцать его соотечественников и один немецкий полицейский. От нового мемориала «Перелом» («Einschnitt») в Олимпийском парке должен исходить сигнал: «Мы не должны уступить террору!».

Федеральный президент Штайнмайер рассказал о «биче терроризма, который может быть опаснее, чем когда-либо прежде». Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) подчеркнул, что из Мюнхена должен исходить сигнал: «Давайте не дадим ни одного шанса ненависти и насилию! Давайте объединимся против антисемитизма, экстремизма и террора – за мир и свободу».

Ривлин и Штайнмайер, Зеехофер и Бах, а также другие видные деятели политики и спорта собрались вместе с жертвами, чтобы вспомнить события 5 и 6 сентября. В то время восемь террористов из палестинской организации «Черный сентябрь» («Schwarzer September») вторглись в олимпийскую деревню, убив двух израильских спортсменов и взяв девять заложников. Попытка освободить их 36 часов спустя в аэропорту Фюрстенфельдбрюка (Fürstenfeldbruck) закончилась кровопролитием. Однако Олимпийские игры продолжались.

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