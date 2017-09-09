Нижняя Саксония останавливает прибытие беженцев в Зальцгиттер

09.09.2017 10:08   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Ввиду чрезмерно высокой иммиграции беженцев в Зальцгиттер (), федеральная земля Нижняя Саксония вводит в настоящее время на въезд. В будущем лицам, ищущим убежище, разрешается въезжать в этот город на востоке страны только в нескольких обоснованных крайних случаях.

По словам красно-зеленого правительства, такие ограничения в стране установлены впервые. Как сообщил премьер-министр Штефан Вейль (Stephan Weil) на презентации программы помощи, аналогичные меры рассматриваются для городов Дельменхорст (Delmenhorst) и Вильгельмсхафен (Wilhelmshaven), сильно страдающих от притока беженцев.

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