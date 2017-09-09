Правые против Меркель: новая помидорная атака на канцлера

09.09.2017 10:06 · 0 комментариев

Во время предвыборной кампании в Передней Померании федерального канцлера Ангелу Меркель (ХДС) встретили освистыванием около 150 правых демонстрантов. Как сообщила полиция, ее машину забросали помидорами при въезде на мероприятие в Вольгасте (Wolgast) в пятницу вечером, 08.09.2017. Снова звучали крики «Убирайся, убирайся» («Hau ab, hau ab»). Протестующие, в том числе сторонники НПД и Afd, собрались перед залом, в котором собиралась выступать лидер ХДС.

Вольгаст находится в федеральном избирательном округе 16, в котором год назад Afd получила три прямых мандата на выборах в ландтаг и теперь снова надеется на высокие результаты.

Всего за две недели до выборов в Бундестаг, согласно новому опросу, СДПГ теряет поддержку. В последнем ARD-«Deutschlandtrend» социал-демократы набирают 21 процент. Это на два процента меньше, чем на предыдущей неделе. Союз неизменно остается на уровне 37 процентов самой сильной партией. Третьей партией является AfD (11 процентов). Рейтинг Левой партии поднялся до 10 процентов (плюс 1), СвДП – до 9 процентов (плюс 1), а партия Зеленых остановилась на 8 процентах.

Меркель, помидоры, предвыборная кампания