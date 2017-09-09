Польша заявляет о праве на репарации от Германии

09.09.2017 10:04 · 0 комментариев

В споре по вопросу о выплате военных репараций правое правительство Польши сделало серьезный шаг: премьер-министр Беата Шидло (Szydlo) сообщает, что готовится конкретное требование к Германии. Сумма уже установлена: 840 миллиардов евро. По словам Шидло, Польша была полностью разрушена и разграблена, а Варшаву сравняли с землей. Председатель правой националистической партии «Право и справедливость» («Recht und Gerechtigkeit» (PiS)) Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski) в конце июля начал новую дискуссию о требованиях Польши по возмещению ущерба от Германии. Он обвинил Германию в том, что она уклоняется от ответственности за Вторую мировую войну.

На прошлой неделе министр иностранных дел Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) оценил репарационные требования примерно в 840 миллиардов евро, в то время как он считает возможной также сумму в триллион евро. Ващиковский признал, что вопрос о репарации является юридически сложным, так как коммунистическое польское руководство в 1953 году объявило о своем отказе от немецких репараций. Однако сейчас правительство поставило под сомнение обоснованность этого заявления и утверждает, что руководство действовало в то время под советским давлением.

Федеральное правительство возражает. «С точки зрения федерального правительства, нет оснований сомневаться в действительности отказа от репараций 1953 года по международному праву. По нашему мнению, этот вопрос окончательно урегулирован законом», – заявил Штеффен Зейберт (Steffen Seibert), пресс-секретарь правительства Германии. Германия уже возместила значительный ущерб.

война, Польша, репарации, Шидло