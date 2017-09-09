Партии жалуются на вандализм в отношении предвыборных плакатов

09.09.2017 10:03 · 0 комментариев

На улицах в данный момент полно предвыборных плакатов. Они все чаще портятся или уничтожаются, чему подверглись около 20 процентов предвыборных плакатов Левой партии. Партия Зеленых и партия «Альтернатива для Германии» (AfD) также сообщают о подобных результатах.

На предвыборном плакате Джема Оздемира (Cem Özdemir), лидера партии Зеленых, недавно написали слово «Утилизировать» («Entsorgen»). В конце августа кандидат от партии AfD Александер Гауланд (Alexander Gauland) в ходе предвыборной агитации говорил об «утилизации» уполномоченной по интеграции федерального правительства Айдан Озогуз (Aydan Özoguz) в Анатолии.

вандализм, предвыборные плакаты