Партии жалуются на вандализм в отношении предвыборных плакатов

09.09.2017 10:03   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя medienhaus nord, YouTube

Видеокадр пользователя medienhaus nord, YouTube

На улицах в данный момент полно предвыборных плакатов. Они все чаще портятся или уничтожаются, чему подверглись около 20 процентов предвыборных плакатов Левой партии. Партия Зеленых и партия «Альтернатива для Германии» (AfD) также сообщают о подобных результатах.

На предвыборном плакате Джема Оздемира (Cem Özdemir), лидера партии Зеленых, недавно написали слово «Утилизировать» («Entsorgen»). В конце августа кандидат от партии AfD Александер Гауланд (Alexander Gauland) в ходе предвыборной агитации говорил об «утилизации» уполномоченной по интеграции федерального правительства Айдан Озогуз (Aydan Özoguz) в Анатолии.

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