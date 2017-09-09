Все больше жителей США хотят получить немецкое гражданство

09.09.2017 10:01   ·   0 комментариев

© DWP, by-studio - Fotolia.com

© DWP, by-studio — Fotolia.com

После вступления в должность президента Дональда Трампа (Donald Trump) число заявлений из на натурализацию в Германии значительно возросло. Как сообщило Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt), с января по август этого года было подано 1190 заявлений, соответствующих статье 116 Основного закона. За весь 2016 год было получено только 792 заявления.

Люди, лишенные немецкого гражданства в период нацизма, могут ссылаться на пункт 2 статьи 116. Она действует также для возвращения немецкого гражданства их потомкам.

Данные Федерального министерства иностранных дел и соответствующего Федерального административного ведомства (Bundesverwaltungsamt) показывают очевидную связь между полученными заявлениями и выбором Трампа на должность президента США. Так, в сентябре 2016 года было подано 70 заявлений, в октябре их было уже 92, в ноябре – 124, а в декабре – 144. Цифры не показывают, сколько граждан США вообще хотят получить немецкое .

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