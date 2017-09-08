Мангейм – самый опасный аэропорт Германии
08.09.2017 10:49 · 0 комментариев
Если спросить пилотов, то они скажут, что обычно не особенно хотят лететь в Мангейм (Mannheim). Объединение профсоюзов пилотов Cockpit снова подвергло критике аэропорт Мангейма как самый опасный во всей Германии.
По результатам проверки аэропортов в 2017 году, опубликованной во Франкфурте в четверг, 07.09.2017, аэропорт в Нордбадене (Nordbaden) вновь занял последнее место, потому что, помимо прочего, в конце взлетно-посадочной полосы отсутствует большая зона выбега, рекомендованная международной организацией гражданской авиации ИКАО (ICAO).
Аэропорты в Бремене, Лейпциге / Галле и Штутгарте считаются наиболее безопасными с точки зрения пилотов.
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аэропорт, взлетно-посадочная полоса, Мангейм, пилоты
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