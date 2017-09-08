В тюрьмах Германии отбывают заключение 300 исламистов

08.09.2017 10:46   ·   0 комментариев

© ViewApart - Fotolia.com

© ViewApart — Fotolia.com

Согласно сообщению СМИ, в настоящее время в немецких тюрьмах находится почти 300 исламистов. Большинство из них были заключены в тюрьмы в Гессене, Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Берлине. Об этом сообщили газеты медиа-группы Funke на основании их собственного опроса среди министерств юстиции федеральных земель.

В настоящее время в тюрьмах Баварии сидят 55 заключенных с «исламскими связями» и склонностью к насилию, ещё 30 находятся под подозрением. Как сообщает пресса, количество таких заключенных в восточных федеральных землях заметно ниже – в Мекленбурге-Передней Померании и Тюрингии в настоящее время нет ни одного заключенного в тюрьму исламиста.

Однако не все осуждены за экстремистские или террористические преступления. Многие из них признаны виновными в других преступлениях, таких как телесные повреждения или преступления, связанные с наркотиками. Исследование также показывает, что за решёткой почти повсюду находятся под «особым» наблюдением властей и подвергаются «специальным мерам безопасности».

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