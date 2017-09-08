Жители Германии боятся террора

08.09.2017 10:43 · 0 комментариев

Три темы определяют страхи жителей Германии, в частности: терроризм, политический экстремизм и напряженность, вызванная прибывшими иностранцами. Это результат нового исследования «Страхи немцев» страхового агентства R+V, в котором содержится обзор проблем граждан Германии с 1992 года.

Несмотря на то, что страхи на первых десяти местах мучают более 50 процентов респондентов, уровень страха в Германии в среднем снизился. Одновременно показатели почти всех опасений также снизились. При среднем значении 46 процентов жители Германии по-прежнему очень обеспокоены, но в 2016 году таких было 52 процента – показатель, который был достигнут в 2003 году. Тем не менее, страх перед террористическими нападениями вновь достиг очень высокого уровня – 71 процент. Значения выше 70 являются чрезвычайно редкими.

Экономические аспекты выглядят совершенно по-другому, так как здесь исследование отмечает достижение беспрецедентно рекордных глубин. Особенно страхи по поводу роста как общей, так и собственной безработицы являются настолько низкими, как никогда, и занимают только 26-27 процентов респондентов. Только страх перед окончанием партнерства еще ниже – 17 процентов.

немцы, страх, терроризм, экстремизм