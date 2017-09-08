Выборы в Бундестаг: каждый второй избиратель старше 52 лет

08.09.2017 10:40 · 0 комментариев

При голосовании по Брекситу в Великобритании определяющее влияние на принятие решения оказали люди старшего возраста, и в Германии также набирает силу влияние этой группы населения. На предстоящих выборах в Бундестаг граждане, имеющие право голоса, являются настолько старыми, как никогда раньше.

Как сообщил Федеральный институт исследований народонаселения (das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)), впервые каждый из 61,5 миллионов избирателей, имеющих право голоса в Германии, старше 52 лет. В начале 1990-х годов каждый второй избиратель был старше 46 лет. Если брать только женщин, то половина электората даже старше 53 лет.

С точки зрения географии, особенно старыми являются избиратели в Восточной Германии. Поскольку молодые люди уезжают оттуда, то, по данным BiB, старение в последние годы здесь развивалось более быстрыми темпами, чем на Западе. Так называемый медианный возраст избирательного населения на востоке ещё в 2015 году составлял 53,6 лет по сравнению с 51,7 на западе.

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