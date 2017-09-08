Эрдоган обвиняет Меркель и Шульца в «нацистском» поведении

08.09.2017 10:38 · 0 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) выразил в своей речи в Анкаре (Ankara) возмущение в адрес канцлера Ангелы Меркель и кандидата на должность канцлера Мартина Шульца, которые в своей телевизионной дуэли обсуждали прекращение переговоров с Турцией о вступление в ЕС. «Это действие является нацизмом, фашизмом», – сказал он.

Эрдоган не назвал политических лидеров Германии нацистами напрямую, но их поведение, по его словам, идёт в этом направлении: «Я не говорю, что вы фашист, нацист, я просто объясняю это действие».

Президент Турции ещё весной обвинил федеральное правительство в использовании «нацистских методов», поскольку перед референдумом о новой турецкой конституции оно запретило его министрам проводить предвыборную кампанию в Германии.

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