Брексит может стоить новым федеральным землям миллиарды субсидий ЕС

08.09.2017 10:35 · 0 комментариев

Согласно сообщению СМИ, федеральное правительство опасается, что выход Великобритании из ЕС может оказать негативное влияние на субсидирование восточно-немецких регионов. Речь идёт о миллиардных суммах.

Если англичане покинут ЕС, то уменьшится средняя экономическая производительность каждого жителя ЕС. Роковой результат: в результате повышается рейтинг экономики Германии, и кризисные регионы страны получают меньше помощи от Брюсселя.

Об этом предупреждает Федеральное министерство экономики (Bundes-Wirtschaftsministerium) в новом годовом отчете о состоянии немецкого единства, сообщает издание «Berliner Zeitung».

Если помощь действительно уменьшится, то могут быть не получены миллиардные суммы. Новые федеральные земли должны получить в период между 2014 и 2020 гг. 6,49 млрд. евро. Это составляет 74 евро на душу населения в Восточной Германии.

Брексит, ЕС, экономика