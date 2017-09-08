Женщины на руководящих должностях зарабатывают на 24 процента меньше мужчин

08.09.2017 10:33 · 0 комментариев

В своем исследовании «Качество работы – зарабатывание денег и что ещё важно» Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) исследовало количество времени, затраченного на работу жителями Германии, и условиями дохода, в которых они работают. Представляем наиболее важные результаты.

Многие сотрудники тратят больше времени на работу, чем на семью и отдых. В среднем 41 час в неделю работали штатные сотрудники в 2016 году, в то время как сотрудники, занятые неполный рабочий день, 19 часов. В среднем жители Германии проводили на работе около 35 часов в неделю. Более чем каждый десятый штатный сотрудник работал даже больше 48 часов в неделю – это считается длительным рабочим временем.

По данным Федерального статистического ведомства, женщины по-прежнему зарабатывают значительно меньше, чем мужчины. Согласно исследованию, их заработки примерно на 21 процент ниже. Поразительным является значительное различие между Западной Германией (23 процента) и Восточной (7 процентов). На руководящих должностях женщины зарабатывают в среднем на 24 процента меньше, чем мужчины.

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