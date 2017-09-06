ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов на автошоу во Франкфурте

06.09.2017 10:39 · 0 комментариев

Уже совсем скоро стартует осеннее мотор-шоу во Франкфурте, на котором представят немалое количество ярких новинок, включая и кроссоверы, поскольку они являются одними из наиболее востребованных автомобилей на мировом авторынке. А потому к вашему вниманию пятерка самых ярких кроссоверов, которые впервые представят во Франкфурте-на-Майне.

Во главе списка расположился новый немецкий компакт-кросс Volkswagen T-Roc. Напомним, что официальная онлайн-премьера модели уже состоялась. Следующее место в ТОП-5 занял Kia Stonic, который по сути является аналогом хорошо известной Hyundai Creta. Однако, похоже, наиболее долгожданной новинкой станет Dacia/Renault Duster. Данных о бюджетной модели новой итерации весьма мало, однако уже есть основания полагать, что «паркетник» обзаведется новой для себя 7-местной модификацией.

Другой яркой новинкой является Skoda Karoq, который был отчасти рассекречен чехами всего несколько месяцев назад. Замыкающее пятое место в нашем рейтинге занял немецкий премиальный SUV Porsche Cayenne, рассекреченный в Сети всего каких-то пару дней назад.

autolandija.ru

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