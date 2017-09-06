Подросток сдал в тюрьму мать, выращивавшую коноплю

06.09.2017 10:36 · 0 комментариев

Законопослушный подросток рассказал полиции, что его мать незаконно выращивает в саду марихуану. На участке полиция обнаружила 20 кустов каннабиса, высота которых достигала полутора метров.

Инцидент произошел в Санкт-Леон-Рот в земле Баден-Вюртемберг в Германии. Школьник сообщил правоохранителям, что обнаружил возле дома сильно пахнущие растения. Сверившись с картинками в интернете, он понял, что это конопля, сообщает германское издание Local.de.

Прибыв на место, полиция и правда обнаружила целую плантацию. Растения было решено срезать. Мать мальчика пришла в такую ярость, что ее законопослушного мальчика для его же безопасности пришлось отправить в полицейский участок и под присмотр органов опеки. Женщине вскоре предъявят обвинение в хранении запрещенных веществ. Следует заметить, в Германии легализована медицинская марихуана, которую теперь можно приобрести по рецепту врача.

К слову, курение марихуаны троекратно увеличивает риск смерти от высокого кровяного давления. К такому выводу пришли американские ученые. Ученые проверили, есть ли связь между курением этого растения и смертью от гипертонии, заболеваний сердца и поражения сосудов головного мозга. Учитывался пол, возраст и этническая принадлежность принимавших участие в исследовании людей. Оказалось, что у любителей каннабиса вероятность умереть от высокого кровяного давления была выше в 3,42 раза, чем у остальных. При этом с каждым годом употребления марихуаны риск смерти повышался в 1,04 раза. Врачи сообщали о случаях стенокардии и инфарктов после курения каннабиса.

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