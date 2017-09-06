Трагедия на Рюгене: турист упал со скалы

06.09.2017 10:33 · 0 комментариев

На Меловых скалах на острове Рюген (Rügener Kreidefels) снова произошла трагедия – турист упал со скалы. По данным полиции, жертвой является 57-летний мужчина из окрестностей Зальцгиттера (Salzgitter) в Нижней Саксонии. Около полудня он гулял со своей женой на высоком берегу мелового побережья и, очевидно, подошел слишком близко к краю скалы, потерял опору, а затем упал на глубину 60 метров.

Полиция не смогла точно сказать, что стало причиной несчастного случая. Жена туриста находится в шоковом состоянии, ей оказывают психологическую помощь. Также неясно, поскользнулся ли мужчина или же почва провалилась под его ногами. Особенно после длительных дождей на побережье Меловых скал в прошлом неоднократно случались оползни.

На этом же месте в апреле трагически погибла 20-летняя туристка из Гамбурга. По данным полиции, камера рядом с телом дала основания предположить, что молодая женщина оставила отмеченную дорожку на скалах и подошла для съемки слишком близко к краю.

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