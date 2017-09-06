Исламист экстрадирован из Германии в Россию

06.09.2017 10:31   ·   0 комментариев

© Sascha Burkard - Fotolia.com

© Sascha Burkard — Fotolia.com

Компетентные органы подозревали 18-летнего исламиста из России в совершении теракта. Тем не менее, Европейский суд по правам человека (der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte) приостановил его депортацию. После юридического перетягивания каната мужчина депортирован в Россию.

Согласно заявлению представителя Министерства внутренних дел в Бремене, молодого человека доставили самолетом из Франкфурта в Москву. По его словам, суды не сомневались, что, несмотря на свой юный возраст, рассмотрение его как угрозы было правильным.

Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht) установил, что этот человек был тесно связан с террористической организацией «Исламское государство» и признавал применение насилия вплоть до убийства людей.

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