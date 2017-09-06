В Гейдельберге в Меркель бросали помидоры

06.09.2017 10:28 · 0 комментариев

Настроение в Германии стало очень напряженным. Канцлер Ангела Меркель заметила это во время нескольких выступлений в ходе избирательной кампании, на которых ее освистали. В Гейдельберге неустановленные лица пошли ещё дальше.

В федерального канцлера в Гейдельберге были брошены два помидора, несколько брызг от которых попало на левое бедро. Кроме того, брызги попали и на модератора мероприятия, стоявшую рядом. Меркель отреагировала спокойно и дала женщине носовой платок.

Инцидент произошел в конце мероприятия на площади Universitätsplatz. К тому времени лидер ХДС уже закончила свою речь. Кто является ответственным за инцидент, пока неясно. После случившегося охранник взял для защиты прозрачный щит, который, однако, не пришлось использовать.

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