В Гейдельберге в Меркель бросали помидоры
06.09.2017 10:28 · 0 комментариев
Настроение в Германии стало очень напряженным. Канцлер Ангела Меркель заметила это во время нескольких выступлений в ходе избирательной кампании, на которых ее освистали. В Гейдельберге неустановленные лица пошли ещё дальше.
В федерального канцлера в Гейдельберге были брошены два помидора, несколько брызг от которых попало на левое бедро. Кроме того, брызги попали и на модератора мероприятия, стоявшую рядом. Меркель отреагировала спокойно и дала женщине носовой платок.
Инцидент произошел в конце мероприятия на площади Universitätsplatz. К тому времени лидер ХДС уже закончила свою речь. Кто является ответственным за инцидент, пока неясно. После случившегося охранник взял для защиты прозрачный щит, который, однако, не пришлось использовать.
Теги:
выступление, Меркель, помидоры, предвыборная кампания
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