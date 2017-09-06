В Гейдельберге в Меркель бросали помидоры

06.09.2017 10:28   ·   0 комментариев

© Сергей Гунеев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Сергей Гунеев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Настроение в Германии стало очень напряженным. Канцлер Ангела заметила это во время нескольких выступлений в ходе избирательной кампании, на которых ее освистали. В Гейдельберге неустановленные лица пошли ещё дальше.

В федерального канцлера в Гейдельберге были брошены два помидора, несколько брызг от которых попало на левое бедро. Кроме того, брызги попали и на модератора мероприятия, стоявшую рядом. Меркель отреагировала спокойно и дала женщине носовой платок.

Инцидент произошел в конце мероприятия на площади Universitätsplatz. К тому времени лидер ХДС уже закончила свою речь. Кто является ответственным за инцидент, пока неясно. После случившегося охранник взял для защиты прозрачный щит, который, однако, не пришлось использовать.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anzeige

Присоединяйся!