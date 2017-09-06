Состояние лесов хуже, чем 30 лет назад

06.09.2017 10:25 · 0 комментариев

Хотя тема вымирания лесов почти не привлекает внимания, однако, их состояние в настоящее время намного хуже, чем 30 лет назад, когда вся Германия боялась вымирания леса. Как сообщает «Passauer Neue Presse» во вторник, 05.09.2017, в новом отчете Федерального министерства сельского хозяйства (Bundeslandwirtschaftsministerium) показано, что с 1984 года число древесных крон, которые классифицируются как сильно поврежденные, резко возросло.

Среди буков потеря листьев в кронах деревьев в прошлом году составляла около 29 процентов, а в 1984 году этот показатель составлял около 17 процентов. Среди дубов показатель в прошлом году составлял около 22 процентов, по сравнению с примерно 16 процентами в 1984 году. Потери, однако, явно ниже пиковых уровней в 2003 году. В кронах елей и сосен четкой тенденции не прослеживается.

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