Масло побило 50-летний ценовой рекорд и будет дорожать дальше

06.09.2017 10:23 · 0 комментариев

Масло стоит в Германии так дорого, как не было уже в течение длительного времени. Цена 1,99 евро за 250-граммовую упаковку масла в дискаунтерах Aldi Nord и Aldi Süd, а также Lidl в настоящее время поднялась, по информации Ассоциации молочной промышленности (Milchindustrie-Verband) до самого высокого уровня в течение как минимум 50 лет.

Представители Aldi Nord и Lidl подтвердили во вторник, 05.09.2017, возобновление роста цен в сентябре. Ранее об этом сообщала газета «Bild». Наблюдатели уже ожидают следующего роста цен ещё до Рождества.

Aldi Nord обосновывает рост цен ростом расходов на закупку. Это также связано с глобальным спросом. Поэтому в настоящее время компания вынуждена повышать цены. На цены в Aldi обычно также ориентируются супермаркеты-гиганты.

дискаунтеры, масло, молочная продукция