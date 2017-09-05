Франкфурт готовится стать новой финансовой столицей Европы

05.09.2017 10:53 · 0 комментариев

Несмотря на свои небольшие размеры — в нем проживает менее миллиона жителей — Франкфурт выигрывает битву за звание финансового центра, который после решения о «брекзите» утратил Лондон. Многие крупнейшие финансовые учреждения Европы уже заявили о своем намерении переместить сюда свои офисы.

Затянувшиеся переговоры в Брешите, благодаря которым должны быть определены нормативные рамки для торговли иностранной валютой и условия доступа к единому рынку, похоже, подошли к концу. Morgan Stanley, Citigroup и Standard Chartered относятся к тем, кто выбрал Франкфурт как свою новую европейскую базу, в то время как другие, такие как Goldman Sachs и UBS, обещали переместить тысячи рабочих мест в немецкий центр. Прогнозы касательно числа банкиров, которые собираются переехать во Франкфурт, сильно разнятся — от десятков до сотен тысяч.

На прошлой неделе исследование школы менеджмента WHU-Otto Beisheim показало, что город может получить 10 тыс. новых рабочих мест в банковской сфере и дополнительные 88 тыс. рабочих мест в других секторах экономики. Сообщалось также о том, что в городе быстро заканчивается офисное пространство.

Впрочем, городские власти уверяют: места хватит всем. Они отмечают, что уже согласован проект по строительству 20 новых небоскребов. По словам чиновников, во Франкфурте имеется около миллиона квадратных метров офисных площадей, и в ближайшие несколько лет это число увеличится еще на 250 000 кв. м. Это почти втрое превысит нынешний уровень спроса. Риелторы также преуменьшают предполагаемую «франкфуртскую волну». Они отмечают, что не смотря на оптимизм окружающих, они сами не склонны праздновать раньше времени. Участники рынка говорят, что пока ничего не решено. По большей части такое мнение основывается на нежелании банкиров покидать космополитическую британскую столицу, где многие из них обустроили комфортную жизнь.

Власти Франкфурта всячески рекламируют свой город, говоря о его управляемых габаритах, преимущественно англоязычном населении, удобном воздушном и железнодорожном сообщении и семейных пригородах.

Для банкиров еще одним плюсом является часовой пояс, который позволяет организовать «бесконечный день»: азиатские рынки могут обслуживаться утром, США – по вечерам.

versia.ru

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