Еврокомиссия разрешила выдать госкредит Air Berlin

05.09.2017 10:50 · 0 комментариев

Еврокомиссия разрешила правительству ФРГ выделить авиакомпании Air Berlin, в середине августа заявившей о своей неплатежеспособности, государственный кредит в размере 150 млн. евро. Выдача ссуды не противоречит европейскому законодательству, заявили в антимонопольном ведомстве ЕС, сообщает korrespondent.net.

Благодаря кредиту авиаперевозчик сможет продолжать полеты в течение нескольких ближайших месяцев, пока не решится вопрос о его продаже. В Еврокомиссии также подчеркнули, что кредит позволит провести процедуру банкротства без особых нарушений правил свободной конкуренции.

Решающим является тот факт, что кредит будет выплачен по частям, заявили в Еврокомиссии. Авиакомпанию обязали еженедельно представлять доказательства того, что она нуждается в финансовых средствах, и каждый новый транш будет перечислен, лишь если будет доказано, что все остальные ресурсы исчерпаны. Правительство Германии также должно гарантировать погашение кредита в полном объеме либо представить план процедуры банкротства Air Berlin.

Ранее авиакомпания Ryanair направила в германские и европейские антимонопольные ведомства жалобу на получение обанкротившейся компанией Air Berlin кредита под государственные гарантии. Сделку с участием Air Berlin, Lufthansa и немецких властей она расценила как «очевидный сговор». Представитель министерства экономики ФРГ назвал это заявление Ryanair нелепым.

Air Berlin, авиакомпания, кредит