Побит мировой рекорд по перенесению пивных кружек

05.09.2017 10:47 · 0 комментариев

Октоберфест приближается не только по календарю, но и такими событиями, как соревнования по перенесению пивных кружек на фестивале Gillamoos в Абенсберге (Abensberg), Нижняя Бавария. Там Оливер Штрюмпфель (Oliver Strümpfel) улучшил свой собственный мировой рекорд по перенесению пивных кружек.

Правила: пройти 40 метров, а из кружек можно расплескать максимум десять процентов пива. С первой попытки Штрюмпфель установил новый мировой рекорд – 27 кружек. Вторую попытку он начал с 31 кружкой. Одна из них упала, из остальных он пролил более 10 процентов пива, так что в итоге было насчитано 29 кружек.

Новый обладатель мирового рекорда также является старым – в 2014 году Штрюмпфель разместил 25 кружек и стал, таким образом, королем кружек.

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