Меркель хочет продолжить разговор с Турцией

05.09.2017 10:45   ·   0 комментариев

© Nelos - Fotolia.com

© Nelos — Fotolia.com

Канцлер Ангела , несмотря на резкую критику политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan), в очередной раз выразила желание сохранить открытые каналы для обсуждения. Меркель сказала на последнем официальном заседании фракции Союза перед выборами в Бундестаг 24 сентября, что это также относится к общению с трудными партнерами по переговорам.

Меркель сказала, что политическая ситуация в Турции становится все более острой. Но является партнером НАТО. Кроме того, необходимо помогать арестованным гражданам Германии, содержащимся под стражей. Однако общение с Анкарой остаётся сложным делом.

Меркель также повторила свое заявление из телевизионного поединка с кандидатом на должность канцлера от СДПГ Мартином Шульцем о прерывании с Турцией переговоров о вступлении в ЕС. На предстоящем саммите ЕС в октябре она хочет изучить, как относятся другие главы государств и правительств к прекращению переговоров.

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