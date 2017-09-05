Меркель хочет продолжить разговор с Турцией

05.09.2017 10:45 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель, несмотря на резкую критику политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan), в очередной раз выразила желание сохранить открытые каналы для обсуждения. Меркель сказала на последнем официальном заседании фракции Союза перед выборами в Бундестаг 24 сентября, что это также относится к общению с трудными партнерами по переговорам.

Меркель сказала, что политическая ситуация в Турции становится все более острой. Но Турция является партнером НАТО. Кроме того, необходимо помогать арестованным гражданам Германии, содержащимся под стражей. Однако общение с Анкарой остаётся сложным делом.

Меркель также повторила свое заявление из телевизионного поединка с кандидатом на должность канцлера от СДПГ Мартином Шульцем о прерывании с Турцией переговоров о вступлении в ЕС. На предстоящем саммите ЕС в октябре она хочет изучить, как относятся другие главы государств и правительств к прекращению переговоров.

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