Ламмерт покидает Бундестаг после 37 лет пребывания

05.09.2017 10:43 · 0 комментариев

В течение 37 лет Норберт Ламмерт (Norbert Lammert) был представлен в Бундестаге. 05.09.2017 он открывает пленум в последний раз в качестве президента Бундестага. Но прощальный подарок он уже получил.

Фракция Союза подарила ему огромный флаг Германии, сложенный в прозрачной коробке. Флаг в «привычном образе» до сих пор находился, согласно имеющейся информации, на одной из четырех башен здания Рейхстага.

Будет ли он сейчас поднят в его родном городе Бохуме, Ламмерт не сказал. Он заявил: «Я не собираюсь бегать на стадионе, обмотавшись флагом, или обращать на себя внимание немецкой публики». Однако это будет «разумное и заметное размещение».

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