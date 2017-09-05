Отдых в Египте пользуется популярностью у жителей Германии

05.09.2017 10:41 · 0 комментариев

Спрос на отдых в Египте вскоре после терактов был несколько сдержанным, отмечает агентство Tui. В долгосрочной перспективе, однако, это не повлияло на поведение при бронировании. Зимой количество заказов также увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Спрос после терактов также быстро вернулся на высокий уровень, как объяснил туроператор.

Согласно прогнозам туроператоров, Египет останется ориентиром на предстоящую зиму. Цены сравнительно низкие, инфраструктура на морских курортах хороша. Однако ситуация в стране считается хрупкой. С декабря прошлого года во время нескольких нападений террористов-смертников и нападений на христианское меньшинство в стране погибло более 100 человек.

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