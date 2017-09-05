Отдых в Египте пользуется популярностью у жителей Германии

05.09.2017 10:41   ·   0 комментариев

© Aliaksei Smalenski - Fotolia.com

© Aliaksei Smalenski — Fotolia.com

Спрос на в Египте вскоре после терактов был несколько сдержанным, отмечает агентство . В долгосрочной перспективе, однако, это не повлияло на поведение при бронировании. Зимой количество заказов также увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Спрос после терактов также быстро вернулся на высокий уровень, как объяснил .

Согласно прогнозам туроператоров, останется ориентиром на предстоящую зиму. Цены сравнительно низкие, инфраструктура на морских курортах хороша. Однако ситуация в стране считается хрупкой. С декабря прошлого года во время нескольких нападений террористов-смертников и нападений на христианское меньшинство в стране погибло более 100 человек.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anzeige

Присоединяйся!