Меркель позвонила Трампу по вопросу Северной Кореи

05.09.2017 10:40 · 0 комментариев

Вечером федеральный канцлер Ангела Меркель позвонила по телефону президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). Как сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), оба согласились, что «испытание водородной бомбы означает новую и неприемлемую эскалацию северокорейского режима».

Оба также высказали мнение, что международное сообщество должно «продолжать оказывать давление на режим в Северной Корее» и что Совет Безопасности ООН «должен быстро принимать дальнейшие и более строгие санкции». Цель по-прежнему состоит в том, чтобы «отговорить Северную Корею от нарушений международного права и добиться мирного урегулирования конфликта».

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