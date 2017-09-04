В теледебатах Меркель победила Шульца со значительным перевесом

04.09.2017 10:47 · 0 комментариев

В телевизионных дебатах, прошедших в воскресенье, 3 сентября, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель со значительным перевесом победила своего основного конкурента, кандидата от Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца – 55 процентов зрительских симпатий против 35 процентов.

Зрительское мнение по итогам теледебатов между ключевыми претендентами на пост канцлера (главы правительства) Германии узнал авторитетный Институт социологических исследований Infratest dimap по заказу телеканала ARD. Симпатии телезрителей явно оказались на стороне лидера блока ХДС/ХСС.

Больше всего преимущество Меркель оказалось в вопросах внешней политики: нынешний канцлер получила 61 процент зрительских симпатий, в то время как бывший председатель Европарламента довольствовался всего 30 процентами голосов респондентов. Менее заметным был перевес на стороне лидера ХДС/ХСС в вопросах миграционной политики и беженцев (44 против 39 процентов) и ситуации на германском рынке труда (45 против 40 процентов).

Кроме того, важными темами дебатов стали вопросы интеграции беженцев в социальную структуру страны, отношения с Турцией и перспективы Анкары на вступление в Европейский союз, роль ислама в жизни Германии, отношение к политике Дональда Трампа и США.

Вопросы отношений с Москвой, оккупация Россией Крыма и конфликт на востоке Украины не обсуждались. С Россией напрямую оказался связанным лишь один вопрос – включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров российского государственного концерна Роснефть. И позиции участников дебатов в этом вопросе оказались схожи – и Меркель, и Шульц осудили согласие Шредера на предложение Москвы. Меркель подчеркнула: «Он подрывает санкции, которые ввел Европейский союз. Это очень прискорбная ситуация».

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