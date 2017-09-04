Гамбург платит за ложное предупреждение: огурцы не были источником кишечной палочки

04.09.2017 10:42   ·   0 комментариев

© margo555 - Fotolia.com

© margo555 — Fotolia.com

Более чем через шесть лет после тяжелой вспышки заражения кишечной палочкой на севере Германии город достиг соглашения с испанскими овощеводческими предприятиями о компенсации за вводящие в заблуждение предостережения от потребления огурцов. Как сказал представитель органов здравоохранения, город заплатит двум истцам «вместо первоначально требуемых больших миллионных сумм среднюю шестизначную сумму». Таким образом, обе стороны завершили урегулирование в процессе обжалования в верховном суде (Oberlandesgericht (OLG)) федеральной земли Гамбург.

В период с мая по июль, в частности, в северной Германии, возникла серьезная инфекционная волна, вызванная кишечными микробами. Сотни людей тяжело заболели, десятки умерли. В разгар эпидемии было публичное сообщение об обнаружении кишечной палочки Ehec на огурцах компаний-истцов из Испании.

Действительно, в ходе официального контроля на огурцах была обнаружена патогенная . Однако речь шла не о высоко инфекционных штаммах, вызвавших острую вспышку. Это выяснилось только позже во время детальных исследований, для которых потребовалось дополнительное время.

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