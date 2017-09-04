В Лейпциге преступник изнасиловал женщину на пробежке

04.09.2017 10:39 · 0 комментариев

Чрезвычайно жестокое нападение повергло Лейпциг в шок. Среди бела дня женщина на пробежке в парке в центре Лейпцига была изнасилована так жестоко, что пришлось её оперировать. На следующий день после происшествия полиция настоятельно посоветовала женщинам быть повнимательнее. Представитель полиции сказал, что такого жестокого нападения в городе не было уже долгое время.

Следователи, по их собственным данным, ещё не напали на горячий след преступника. Полиция попросила помощи у населения. В пятницу утром, 01.09.2017, преступник сбил с ног женщину, бегущую в популярном парке возле зоопарка. Согласно описаниям, мужчина шел в том же направлении, в котором она бежала. Догнав женщину, преступник сразу же несколько раз жестоко ударил её по лицу. Затем он потащил ее на луг и изнасиловал.

Потерпевшей, согласно данным полиции, является женщина старше 50 лет, которая была позже прооперирована в клинике Лейпцига. Как только её состояние позволит, полицейские попытаются создать фантомную фотографию. Пока преступник не найден, полиция рекомендует женщинам, если это возможно, бегать только вдвоём.

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