Фон дер Ляйен хочет платить солдатам больше

04.09.2017 10:37 · 0 комментариев

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) (ХДС) выступает за повышение оплаты солдат. Как сообщает «Wirtschaftswoche» в своем последнем издании, ссылаясь на «Доклад о конкурентоспособной структуре зарплаты Бундесвера» («Bericht über eine wettbewerbsfähige Gehaltsstruktur der Bundeswehr»), повышение заработной платы состоится в следующий законодательный период. Решение находится на окончательном согласовании, оно уже получило поддержку от Союза.

Своим предложением фон дер Ляйен реагирует на растущие трудности с набором персонала для Бундесвера. Однако оно вызывает беспокойство у Федерального министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium) и Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium), сообщает «Wirtschaftswoche». Пресс-секретарь Министерства обороны сказал газете, что поэтому решение о повышении зарплаты солдат остается «за ведомственным согласованием и решением законодательной власти».

Основание необходимости согласования в федеральном правительстве заключается в том, что увеличение солдатам зарплаты и особенно пособий будет иметь также прямые последствия для примерно 80 000 сотрудников таможенных органов и федеральных полицейских. Несколько недель назад федеральный канцлер Ангела Меркель уже объявила об увеличении расходов на оборону в следующий избирательный период. На саммите НАТО в Уэльсе (Wales) в 2014 году федеральное правительство взяло на себя обязательство выделять до 2024 года на оборону два процента объема экономической продукции.

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