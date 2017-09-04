Почему в Германии снова всё больше людей берут больничные?

04.09.2017 10:35 · 0 комментариев

Когда уровень безработицы высокий, люди болеют редко – и наоборот. Это не просто предвзятое мнение, так как экономисты доказали эту связь. Также и в Германии в период очень высокой безработицы в начале века сократилось количество дней, когда среднее число сотрудников оставалось дома. За последнее десятилетие занятость значительно возросла, так же, как и отсутствие на работе по болезни.

Однако статистические данные вряд ли в полной мере отражают количество дней, пропущенных в связи с заболеваниями, поскольку они учитывают только уведомления о болезни, которые были отправлены в медицинские страховые компании. Как правило, это происходит только в случае отсутствия сотрудника от трех дней, да и то не всегда.

Предположение, что сотрудники боятся брать больничные, потому что они опасаются потерять работу, действительно является правильным. Но доказана ещё одна причина: работодатели сначала увольняют работников с низкой производительностью, в том числе с проблемами со здоровьем и большим количеством пропущенных дней.

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