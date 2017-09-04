Проводится пилотный проект: будет ли почта скоро доставляться только раз в неделю?

04.09.2017 10:33   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

В ходе пилотного проекта, начиная с июля, тестирует доставку писем нескольким отобранным клиентам только в три или один рабочий день, или же пять дней в неделю. Представитель почты подтвердил в субботу, 02.09.2017, соответствующую информацию издания «Bonner Generalanzeiger». В настоящее время предприятие юридически обязано доставлять клиентам ежедневно.

На фоне растущей оцифровки общества с увеличением использования электронной почты, Whatsapp и Facebook, а также снижения объема почты, речь идёт просто об изучении новых вариантов доставки писем и исследовании потребностей клиентов. Этот проект ещё открыт и будет работать до конца сентября.

Профсоюзу Verdi, наоборот, проект не очень нравится. Он опасается ликвидации рабочих мест, если почты по рабочим дням будет шаг за шагом сокращаться.

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