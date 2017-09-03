В Германии заработал крупнейший в мире рентгеновский лазер

03.09.2017 11:28 · 0 комментариев

В Гамбурге в пятницу, 1 сентября, начал работать крупнейший в мире рентгеновский лазер — European XFEL (European X-ray free-electron laser), информирует Хроника.инфо со ссылкой на Буквы. Это мощнейший в мире источник рентгеновского излучения. Его строительство началось в 2009 году.

Как сообщает ВВС, с помощью этого лазера ученые смогут исследовать молекулы, клетки и вирусы. В тоннеле длиной 3,4 километра ученые смогут получать рентгеновские лучи, которые позволят исследовать молекулярную структуру вирусов и клеток, получать трехмерные снимки наноструктур, а также изучать процессы, происходящие в глубинах планет.

Ученые ожидают, что при помощи нового лазера удастся совершить новые фундаментальные открытия, в том числе в сфере медицины.

Свои уникальные исследовательские свойства лазер приобретает благодаря электронам, разогнанным до очень высоких скоростей. В лазере есть сверхпроводящий линейный ускоритель частиц, который будет разгонять их до энергии 17,5 ГэВ (гигаэлектронвольт). После разгона до таких высоких энергий электроны направляются через специальные магнитные системы — ондуляторы. При этом частицы испускают излучение, которое постепенно усиливается до очень коротких и интенсивных рентгеновских вспышек. Лазер может генерировать 27 тысяч импульсов в секунду. Первые эксперименты с помощью нового лазера запланированы на середину сентября.

Проект обошелся в 1,2 миллиарда евро. В нем принимают участие одиннадцать стран, среди которых — Германия, Франция, Италия, Польша, Испания, Швеция, Швейцария и другие.

Гамбург, наука, рентгеновский лазер, ученые