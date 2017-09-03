В Германии построили самый высокий в мире замок из песка
03.09.2017 11:24 · 0 комментариев
Вы когда-нибудь пытались построить грандиозный замок из песка? Получалось? В немецком городе Дуйсбург выстроили песчаный замок высотой 16,68 м. Конечно же, для Книги рекордов Гиннесса.
Это не просто замок из песка — это настоящая Вавилонская башня, которую строили 15 художников из десяти стран мира. Сооружение украшено моделями туристических достопримечательностей, среди которых нашлось место и афинскому Акрополю, и собору Саграда-Фамилия, и Пизанской башне.
Строительство замка организовала немецкая турфирма. Реализация потребовала 3500 т песка и 25 дней трудов, сообщает Associated Press.
Замок должен простоять как минимум до 24 сентября. В Книге рекордов Гиннесса его зарегистрировали как самый грандиозный: предыдущий обладатель титула из Индии возвышался всего на 14,84 м.
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замок из песка, Книга рекордов Гиннесса, песок
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