В Турции арестовали ещё двух граждан Германии

03.09.2017 11:26 · 0 комментариев

По данным федерального правительства, в Турции были арестованы ещё два гражданина Германии. Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел в Берлине, причиной их ареста в четверг, 31.08.2017, очевидно, являются «политические обвинения». До сих пор прямого контакта с задержанными не было.

Генеральное консульство в Измире (Izmir) было проинформировано об аресте этих двух граждан неправительственными организациями. Полиция аэропорта в Анталии (Antalya) подтвердила факт их ареста в ответ на запрос консульства. Также было подтверждено единственное немецкое гражданство двух арестованных лиц. О том, произведены ли аресты во время прибытия в аэропорт или вылета, информации нет.

Таким образом, в Турции теперь заключены в тюрьму по политическим обвинениям двенадцать граждан Германии. В настоящее время в турецких тюрьмах содержатся в общей сложности 55 жителей Германии. Федеральное правительство несколько недель назад жаловалось на то, что не предоставляется беспрепятственный доступ к гражданам Германии.

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