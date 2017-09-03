В Турции арестовали ещё двух граждан Германии

03.09.2017 11:26   ·   0 комментариев

© Sascha Burkard - Fotolia.com

© Sascha Burkard — Fotolia.com

По данным федерального правительства, в Турции были арестованы ещё два гражданина Германии. Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел в Берлине, причиной их ареста в четверг, 31.08.2017, очевидно, являются «политические обвинения». До сих пор прямого контакта с задержанными не было.

Генеральное консульство в Измире (Izmir) было проинформировано об аресте этих двух граждан неправительственными организациями. Полиция аэропорта в Анталии (Antalya) подтвердила факт их ареста в ответ на запрос консульства. Также было подтверждено единственное немецкое гражданство двух арестованных лиц. О том, произведены ли аресты во время прибытия в аэропорт или вылета, информации нет.

Таким образом, в Турции теперь заключены в тюрьму по политическим обвинениям двенадцать граждан Германии. В настоящее время в турецких тюрьмах содержатся в общей сложности 55 жителей Германии. Федеральное правительство несколько недель назад жаловалось на то, что не предоставляется беспрепятственный доступ к гражданам Германии.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anzeige

Присоединяйся!