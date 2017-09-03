После нападения на супермаркет вор хотел вымыть нож в кафе

03.09.2017 11:21 · 0 комментариев

Вооруженный разбойник после ограбления супермаркета разоблачил себя сам в одном из кафе. Как сообщили в полиции, там он хотел помыть нож, которым незадолго до этого угрожал сотрудникам ближайшего супермаркета в Бернбурге (Bernburg) в Саксонии-Ангальт.

В четверг вечером, 31.08.2017, 33-летний мужчина в маске и с ножом в руке ограбил супермаркет. Он забрал из кассы деньги в трехзначном диапазоне, а затем сбежал на велосипеде.

Однако надолго вор не исчез. По данным полиции, в тот же вечер он появился в соседнем кафе, положил оружие на прилавок и попросил персонал помыть нож. Внимательные посетители услышали необычное желание. Благодаря публичному поиску они увидели связь с ограблением и сообщили в полицию. Чуть позже полицейские арестовали подозреваемого. В карманах у него были найдены украденные деньги.

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