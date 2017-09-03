Количество получателей социальных пособий снижается

03.09.2017 11:20   ·   0 комментариев

© Harald07 - Fotolia.com

© Harald07 — Fotolia.com

Впервые с 2009 года количество получателей социальных пособий сократилось. По данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), в конце 2016 года около 374 000 человек получали так называемую помощь для жизнеобеспечения. Это на 5,9 процента меньше, чем в предыдущем году.

64 процента получателей жили в таких учреждениях, как дома престарелых, а 36 процентов вне таких учреждений преимущественно в домохозяйствах, состоящих из одного человека. По сравнению с предыдущим годом, число получателей социальных пособий, проживающих в учреждениях, уменьшилось.

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