Всё больше женщин злоупотребляют алкоголем

03.09.2017 11:19 · 0 комментариев

Алкогольная зависимость всё чаще наблюдается у женщин – их потребление алкоголя приближается к потреблению мужчин. Как сказал Бастиан Вилленборг (Bastian Willenborg), главный врач клиники Обербергклиник Берлин/Бранденбург (Oberbergklinik Berlin/Brandenburg), если в конце двадцатого века проблемные привычки употребления алкоголя у мужчин наблюдались в три раза чаще, чем у женщин, то в начале этого века мужчины только ненамного опережают женщин.

В частности, сегодня молодые люди – женщины и мужчины – пьют почти одинаково. Как показали международные исследования, среди лиц, родившихся в период с 1991 по 2000 год, едва ли имеются какие-либо гендерные различия в потреблении алкоголя. Эксперты советуют женщинам пить не более 0,25 литра пива или 0,1 литра вина в день. Для мужчин максимум в два раза больше. По крайней мере, два дня в неделю нужно обходиться без алкоголя.

Почему женщины употребляют всё больше алкоголя? Женщины сейчас гораздо более независимы и эмансипированы, чем раньше, объясняют эксперты. Соответственно, давление на них усилилось. По мнению экспертов, лучшим примером является двойное бремя работы и домашнего хозяйства. Как и мужчины, они пытаются избавиться от стрессов и проблем с помощью алкоголя.

алкоголь, зависимость, эмансипация